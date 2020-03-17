Крымский оператор «Волна мобайл» сделал звонки на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу бесплатными

17 Март 2020 2020-03-17T16:41:11+03:00

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Оператор «Волна мобайл» 17 марта сделал бесплатными звонки на «горячую линию» Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

- Введена нулевая тарификация для абонентов «Волна-мобайл» за звонки на номер +7 (978) 919 11 23. Она будет действовать вплоть до закрытия горячей линии, - сообщили в пресс-службе оператора.

Напомним, «горячая линия» по коронавирусу начала работать на полуострове 4 марта. Крымчане звонили по номеру 8 800 555 49 43 бесплатно, а по телефону +7 (978) 919-11-23 плата взималась согласно тарифам операторов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в ведомство каждый час поступает по 3-4 звонка. В основном обращаются люди, у которых родственники и знакомые вернулись из поездок по зарубежным странам. На «горячей линии» можно получить консультацию о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции и узнать, что делать вернувшимся из территорий, где зарегистрированы случаи заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU