2020-03-17T17:36:10+03:00
Общество

Медсестры и врачи Крыма получат право встать в очередь за социальным жильем

Парламент готовит изменения в республиканский закон
Анна КИРИЕНКО
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Медработников предлагают ставить в очередь на социальное жилье . Фото: Архив КПМедработников предлагают ставить в очередь на социальное жилье . Фото: Архив КП
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В Крыму на законодательном уровне хотят предоставить медицинским и фармацевтическим работникам право получить социальное жилье на время работы в медучреждениях.

Эта норма позволит муниципалитетам ставить медработников на квартирную очередь не зависимо от того, есть ли у них жилплощадь в другом населенном пункте.

Законопроект добавляет в перечень граждан, которые имеют право на постановку на квартирный учет, специалистов с высшим и средним образованием, если их принимают на работу в государственные больницы и поликлиники не по месту жительства.

- Законопроект нужный и важный, повышает престиж медработника первого звена, - отметила глава профильного комитета Госсовета Крыма Анна Рубель. - Он позволит создать условия для комплектования штата сотрудников, особенно «скорой помощи».

Чтобы ускорить прием на работу нуждающихся в жилье медработников, предлагается их избавить от справок и выписок, в том числе об отсутствии в собственности жилья. Эта норма вызвала протест у надзорных органов, поскольку медработники получают преимущество перед другими очередниками. Кроме того, возникают вопросы о наличии социального жилья в муниципальной собственности, без которого любые законодательные нормы остаются только на бумаге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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