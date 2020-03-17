Всероссийская акция «Сад памяти» начнется с Крыма
В среду, 18 марта, у симферопольского мемориала «Скорбящая» по улице Маршала Жукова высадят деревья в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти». Мероприятие начнется в 11:00, сообщили в пресс-службе городской администрации. Участники акции (а присоединиться может любой желающий) высадят на территории мемориала планируется более 200 деревьев, в частности - крымскую сосну и клены.
Аналогичные акции пройдут в Ялте, Керчи и Феодосии. Всего на полуострове волонтеры высадят более 20 тысяч деревьев.
«Сад памяти» - всероссийская акция. По всей стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне высадят 27 миллионов деревьев, чтобы каждому из погибших в годы войны создать живой памятник.
Старт акции «Сад памяти» дадут именно в Крыму. После этого высадки деревьев продолжатся по всей стране. Организаторы - Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU