2020-03-17T18:24:04+03:00
Общество

Дети в Крыму стали реже болеть туберкулезом

Выявлять заболевание стали раньше, отказов от прививок - меньше
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Выявлять опасное заболевание стали чащеВыявлять опасное заболевание стали чащеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Заболеваемость и смертность от туберкулеза среди детей в Крыму по итогам 2019 года снизилась на 10,8%.

Как сообщила главный внештатный детский специалист фтизиатрии Нина Яворская, таких показателей удалось добиться благодаря улучшению мер по профилактике и раннему выявлению заболевания.

К примеру, с 2014 года детей диагностируют с помощью современного метода – Диаскинтеста. Он позволяет обнаружить недуг на ранней стадии.

- В 2019 году охват детского населения профилактическим осмотром вырос на 5,3% и составил 89,9%, - отмечает Нина Яворская.

Вакцинацию против туберкулеза на полуострове тоже проводят активно. Процент привитых детей на сегодня достиг 95%. Число родительских отказов от прививок также снизилось, отмечают в пресс-службе Минздрава РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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