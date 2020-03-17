Дети в Крыму стали реже болеть туберкулезом
Заболеваемость и смертность от туберкулеза среди детей в Крыму по итогам 2019 года снизилась на 10,8%.
Как сообщила главный внештатный детский специалист фтизиатрии Нина Яворская, таких показателей удалось добиться благодаря улучшению мер по профилактике и раннему выявлению заболевания.
К примеру, с 2014 года детей диагностируют с помощью современного метода – Диаскинтеста. Он позволяет обнаружить недуг на ранней стадии.
- В 2019 году охват детского населения профилактическим осмотром вырос на 5,3% и составил 89,9%, - отмечает Нина Яворская.
Вакцинацию против туберкулеза на полуострове тоже проводят активно. Процент привитых детей на сегодня достиг 95%. Число родительских отказов от прививок также снизилось, отмечают в пресс-службе Минздрава РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU