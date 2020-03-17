В Симферополе прошел автопробег в честь годовщины референдума
В честь празднования 6-й годовщины Общекрымского референдума в Симферополе прошел автопробег.
В нем приняли участие 14 представителей национально-культурных автономий. Стартовали автомобилисты с улицы Войкова. Колонна из 20 машин проехала по центральным улицам столицы до ТЦ «Южная галерея». На каждом автомобиле развевались национальные флаги.
- Автопробег поддержали основные национально-культурные автономии крымской столицы. Работа по гармонизации межнациональных отношений является одной из приоритетных задач власти, поскольку в нашем городе проживают представители более сотни национальностей, - подчеркнул начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя Ислям Усеинов.
Как сообщалось, в Симферополе 18 марта стартует мотопробег байкеров из клуба «Ночные волки», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU