2020-03-17T18:43:12+03:00
Общество

В Симферополе прошел автопробег в честь годовщины референдума

В нем участвовали представители национально-культурных автономий
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В автопробеге приняли участие представители национальных автономий. Фото: пресс-служба администрации СимферополяВ автопробеге приняли участие представители национальных автономий. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В честь празднования 6-й годовщины Общекрымского референдума в Симферополе прошел автопробег.

В нем приняли участие 14 представителей национально-культурных автономий. Стартовали автомобилисты с улицы Войкова. Колонна из 20 машин проехала по центральным улицам столицы до ТЦ «Южная галерея». На каждом автомобиле развевались национальные флаги.

- Автопробег поддержали основные национально-культурные автономии крымской столицы. Работа по гармонизации межнациональных отношений является одной из приоритетных задач власти, поскольку в нашем городе проживают представители более сотни национальностей, - подчеркнул начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Симферополя Ислям Усеинов.

Как сообщалось, в Симферополе 18 марта стартует мотопробег байкеров из клуба «Ночные волки», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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