Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Власти создают оперативный штаб

17 Март 2020 2020-03-17T19:12:13+03:00

Сегодня в Крыму нет ни одного случая заражения коронавирусом. Фото: Архив КП.

Указ о введении режима повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса подписан 17 марта

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Уже с 19 марта в Крыму начнет работу оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Его председателем станет глава региона Сергей Аксенов.

На своей странице во ВКонтакте Аксенов сообщил, что штаб по профилактике коронавируса будет собираться ежедневно.

- Для того, чтобы поставить заслон вирусу, каждый из нас должен проявить максимальную ответственность и неукоснительно соблюдать необходимые меры профилактики, - подчеркнул глава региона, отметив, что по данным Роспотребнадзора, случаев заражения коронавирусом в Крыму сегодня нет.

Первое заседание штаба состоится 19 марта в 10.00. В нем примут участие премьер-министр Юрий Гоцанюк, профильный вице-премьер, руководители регионального управления Роспотребнадзора, МЧС, МВД, профильных министерств и другие ответственные лица.

Все они будут докладывать о ситуации за прошедшие сутки. Заседание будет транслироваться в эфире телеканала «Крым 24», радио «Крым», радио «Точка» и на страницах Аксенова в социальных сетях.

Напомним, что 17 марта глава Крыма подписал указ о введении на полуострове режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Документом, среди прочего, запрещает проведение массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU