Погода в Крыму на 18 марта: без осадков и тепло до +9

18 Март 2020 2020-03-18T06:55:09+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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18 марта, в среду, на Крымском полуострове суровая южная весна: тепло ушло, пришла неприветливая зябкость.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный до 20 м/с., температура воздуха +6…+8°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха днем +7…+9º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью днем +7…+9°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU