Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники

18 Март 2020 2020-03-18T10:05:50+03:00

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Самыми популярными курортами для отдыха с детьми в мае стали Ялта, Севастополь и Евпатория. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В Ялте туристы обычно остаются на 8 ночей, за каждую платят более 3500 рублей. В Севастополе отдыхать дешевле, примерно 2800 рублей за ночь. В Евпатории самые демократичные цены среди тройки лидеров - всего 1680 рублей за ночь.

Также в десятке популярных мест для отдыха с детьми на майские праздники стали Алушта (2300 рублей за ночь), Феодосия (2400 рублей за ночь), Судак, Алупка и Мисхор. Помимо крымских курортов, в рейтинг вошли Сочи и Анапа (Краснодарский край).

- Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года, - уточнили в пресс-службе Tvil.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU