2020-03-18T10:05:50+03:00
Общество

Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники

Семьи с детьми предпочитают Ялту, Севастополь и Евпаторию
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Семьи с детьми предпочитают СевастопольСемьи с детьми предпочитают СевастопольФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Самыми популярными курортами для отдыха с детьми в мае стали Ялта, Севастополь и Евпатория. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В Ялте туристы обычно остаются на 8 ночей, за каждую платят более 3500 рублей. В Севастополе отдыхать дешевле, примерно 2800 рублей за ночь. В Евпатории самые демократичные цены среди тройки лидеров - всего 1680 рублей за ночь.

Также в десятке популярных мест для отдыха с детьми на майские праздники стали Алушта (2300 рублей за ночь), Феодосия (2400 рублей за ночь), Судак, Алупка и Мисхор. Помимо крымских курортов, в рейтинг вошли Сочи и Анапа (Краснодарский край).

- Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года, - уточнили в пресс-службе Tvil.ru.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники
Погода в Крыму на 18 марта: без осадков и тепло до +9
Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Власти создают оперативный штаб
Аксенов о закрытии границы с Украиной: У жителей Крыма не будет проблем с возвращением на полуостров
В Симферополе прошел автопробег в честь годовщины референдума
Дети в Крыму стали реже болеть туберкулезом
Что подорожает из-за падения рубля в Крыму
Медсестры и врачи Крыма получат право встать в очередь за социальным жильем
Всероссийская акция «Сад памяти» начнется с Крыма
Крымский оператор «Волна мобайл» сделал звонки на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу бесплатными
В Симферополе задержали банду малолетних автоугонщиков
Запасы водохранилищ Симферополя за месяц не изменились
Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией
Запрет массовых мероприятий в Крыму не коснется заезда «Ночных волков»
Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной
Студенты КУКИиТ продолжают посещать вуз, но в масках
Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену
У парковок аэропорта Симферополя теперь единый тариф
На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Крымские учреждения культуры на карантин не закрываются
До конца марта в Крыму будет прохладно
КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение