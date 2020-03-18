2020-03-18T11:16:08+03:00
Общество

Крымские школьники создали макет нового аэропорта из бисера

Полюбоваться можно на выставке в терминале
Анастасия ЖУКОВА
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Терминал сплели из бисера. Фото: пресс-служба аэропортаТерминал сплели из бисера. Фото: пресс-служба аэропорта
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В международном аэропорту Симферополя в среду, 18 марта, открыли выставку работ одаренных школьников, посвященную шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Познакомиться с экспозицией можно на первом этаже пассажирского терминала, доступно - всем желающим.

- Среди экспонатов представлены макет нового терминала крымской воздушной гавани из бисера, керамические фигурки в национальных костюмах народов полуострова, мягкие игрушки, картины и рисунки, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Всего представлено 36 экспонатов в разных техниках. Продлится выставка до 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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