Крымские школьники создали макет нового аэропорта из бисера

18 Март 2020 2020-03-18T11:16:08+03:00

Полюбоваться можно на выставке в терминале

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В международном аэропорту Симферополя в среду, 18 марта, открыли выставку работ одаренных школьников, посвященную шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Познакомиться с экспозицией можно на первом этаже пассажирского терминала, доступно - всем желающим.

- Среди экспонатов представлены макет нового терминала крымской воздушной гавани из бисера, керамические фигурки в национальных костюмах народов полуострова, мягкие игрушки, картины и рисунки, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Всего представлено 36 экспонатов в разных техниках. Продлится выставка до 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU