Смертельный день рождения: мужчину ждет 5 лет заключения

18 Март 2020 2020-03-18T13:22:55+03:00

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Джанкойский районный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения мужчину, по вине которого в ДТП погиб ребенок.

Мужчина отмечал день рождения. Естественно, выпил. Тем не менее, решил сесть за руль, да еще не один, а вместе с другом, соседкой и ее несовершеннолетней дочерью. Поехали в поле за картошкой.

На обратном пути пьяный водитель с управлением не справился, девочка погибла. Взрослые с места аварии сбежали, а труп оставили.

Как сообщили в пресс-службе суда, виновник аварии даже не имел водительских прав, только учился в автошколе. Мать погибшего ребенка просила суд не лишать мужчину свободы: он содержит шестерых детей и отца-инвалида.

Служители Фемиды это пожелание учли и отправили подсудимого не в колонию строгого режима, а в колонию поселения на 5 лет. Кроме того, его на 2 года лишили возможности получить водительские права.

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ИСТОЧНИК KP.RU