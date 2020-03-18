2020-03-18T13:22:55+03:00
Происшествия

Смертельный день рождения: мужчину ждет 5 лет заключения

Суд вынес приговор водителю, по вине которого погиб ребенок
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Суд отправил горе-водителя в колонию-поселениеСуд отправил горе-водителя в колонию-поселениеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Джанкойский районный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения мужчину, по вине которого в ДТП погиб ребенок.

Мужчина отмечал день рождения. Естественно, выпил. Тем не менее, решил сесть за руль, да еще не один, а вместе с другом, соседкой и ее несовершеннолетней дочерью. Поехали в поле за картошкой.

На обратном пути пьяный водитель с управлением не справился, девочка погибла. Взрослые с места аварии сбежали, а труп оставили.

Как сообщили в пресс-службе суда, виновник аварии даже не имел водительских прав, только учился в автошколе. Мать погибшего ребенка просила суд не лишать мужчину свободы: он содержит шестерых детей и отца-инвалида.

Служители Фемиды это пожелание учли и отправили подсудимого не в колонию строгого режима, а в колонию поселения на 5 лет. Кроме того, его на 2 года лишили возможности получить водительские права.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельный день рождения: мужчину ждет 5 лет заключения
Под Евпаторией установили мемориальную доску Герою России Константину Сомову
Крымские школьники создали макет нового аэропорта из бисера
Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники
Погода в Крыму на 18 марта: без осадков и тепло до +9
Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Власти создают оперативный штаб
Аксенов о закрытии границы с Украиной: У жителей Крыма не будет проблем с возвращением на полуостров
В Симферополе прошел автопробег в честь годовщины референдума
Дети в Крыму стали реже болеть туберкулезом
Что подорожает из-за падения рубля в Крыму
Медсестры и врачи Крыма получат право встать в очередь за социальным жильем
Всероссийская акция «Сад памяти» начнется с Крыма
Крымский оператор «Волна мобайл» сделал звонки на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу бесплатными
В Симферополе задержали банду малолетних автоугонщиков
Запасы водохранилищ Симферополя за месяц не изменились
Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией
Запрет массовых мероприятий в Крыму не коснется заезда «Ночных волков»
Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной
Студенты КУКИиТ продолжают посещать вуз, но в масках
Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену
У парковок аэропорта Симферополя теперь единый тариф
На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Крымские учреждения культуры на карантин не закрываются
До конца марта в Крыму будет прохладно
КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение