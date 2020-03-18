В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки

18 Март 2020 2020-03-18T14:50:40+03:00

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В Крыму 19 и 20 марта ожидаются заморозки, температура воздуха составит от -1 до -6.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Крымчан призывают быть осторожными на улицах, одеваться теплее, не отапливать дома и квартиры газовыми плитами. Также стоит воздержаться от походов в леса и горы.

Автолюбителей в ведомстве просят быть предельно бдительными во время поездок, даже советуют на время отказаться от личного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU