В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки
В Крыму 19 и 20 марта ожидаются заморозки, температура воздуха составит от -1 до -6.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Крымчан призывают быть осторожными на улицах, одеваться теплее, не отапливать дома и квартиры газовыми плитами. Также стоит воздержаться от походов в леса и горы.
Автолюбителей в ведомстве просят быть предельно бдительными во время поездок, даже советуют на время отказаться от личного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU