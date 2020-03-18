2020-03-18T15:08:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Строителям трассы «Таврида» запретили дальние поездки для профилактики коронавируса

А все производственные помещения теперь дезинфицируют
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Сотрудников АО "ВАД" заставят прочесть памятку о профилактике коронавирусаСотрудников АО "ВАД" заставят прочесть памятку о профилактике коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Для сотрудников АО «ВАД» - компании, занимающейся строительством трассы «Таврида» - ввели особый режим работы для профилактики коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе компании, с 18 марта по 30 апреля производственные помещения будут дезинфицировать трижды в день. Особое внимание уделят турникетам, оконным и дверным ручкам.

Кроме того, сотрудников временно ограничат в поездках за границу. А тех, кому лишь предстоит возвращение, ждет двухнедельный карантин на дому с оформлением больничного листа.

Запретят сотрудникам и внутренние поездки по России, нельзя участвовать в массовых мероприятиях. А совещания и обучение работников будут проводить дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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