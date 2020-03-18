Из-за угрозы коронавируса в Крыму ограничили работу Госкомрегистра

18 Март 2020 2020-03-18T15:42:25+03:00

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Госкомрегистр Крыма приостановил консультации заявителей по общим вопросам и аспектам кадастрового учета. Это связано с вводом режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан временно ограничат уже в четверг, 19 марта.

- Наши специалисты ежегодно проводят тысячи консультаций по общим вопросам и кадастровому учету. Соответственно, эти мероприятия никак не вписываются в перечень карантинных. Решение о приостановке работы в данном направлении является вынужденным, - рассказал председатель Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.

Он напомнил, что нужную информацию крымчане смогут узнать по телефону, на официальном сайте или в социальных сетях ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU