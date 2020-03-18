Из-за угрозы коронавируса в Крыму ограничили работу Госкомрегистра
Госкомрегистр Крыма приостановил консультации заявителей по общим вопросам и аспектам кадастрового учета. Это связано с вводом режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прием граждан временно ограничат уже в четверг, 19 марта.
- Наши специалисты ежегодно проводят тысячи консультаций по общим вопросам и кадастровому учету. Соответственно, эти мероприятия никак не вписываются в перечень карантинных. Решение о приостановке работы в данном направлении является вынужденным, - рассказал председатель Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.
Он напомнил, что нужную информацию крымчане смогут узнать по телефону, на официальном сайте или в социальных сетях ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU