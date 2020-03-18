2020-03-18T15:42:25+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса в Крыму ограничили работу Госкомрегистра

Консультации граждан по некоторым вопросам вынужденно приостановили
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Фото: официальная страница Госкомрегистра РК ВКонтактеФото: официальная страница Госкомрегистра РК ВКонтакте
Изменить размер текста:

Госкомрегистр Крыма приостановил консультации заявителей по общим вопросам и аспектам кадастрового учета. Это связано с вводом режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан временно ограничат уже в четверг, 19 марта.

- Наши специалисты ежегодно проводят тысячи консультаций по общим вопросам и кадастровому учету. Соответственно, эти мероприятия никак не вписываются в перечень карантинных. Решение о приостановке работы в данном направлении является вынужденным, - рассказал председатель Госкомрегистра РК Александр Спиридонов.

Он напомнил, что нужную информацию крымчане смогут узнать по телефону, на официальном сайте или в социальных сетях ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса в Крыму ограничили работу Госкомрегистра
Строителям трассы «Таврида» запретили дальние поездки для профилактики коронавируса
В Крыму в ближайшие дни ожидаются заморозки
Смертельный день рождения: мужчину ждет 5 лет заключения
Под Евпаторией установили мемориальную доску Герою России Константину Сомову
Крымские школьники создали макет нового аэропорта из бисера
Крымские курорты признали самыми популярными среди российских туристов на майские праздники
Погода в Крыму на 18 марта: без осадков и тепло до +9
Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Власти создают оперативный штаб
Аксенов о закрытии границы с Украиной: У жителей Крыма не будет проблем с возвращением на полуостров
В Симферополе прошел автопробег в честь годовщины референдума
Дети в Крыму стали реже болеть туберкулезом
Что подорожает из-за падения рубля в Крыму
Медсестры и врачи Крыма получат право встать в очередь за социальным жильем
Всероссийская акция «Сад памяти» начнется с Крыма
Крымский оператор «Волна мобайл» сделал звонки на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу бесплатными
В Симферополе задержали банду малолетних автоугонщиков
Запасы водохранилищ Симферополя за месяц не изменились
Путин приедет в Крым на торжества по случаю Дня воссоединения с Россией
Запрет массовых мероприятий в Крыму не коснется заезда «Ночных волков»
Ночью 18 марта Крым закроет границу с Украиной
Студенты КУКИиТ продолжают посещать вуз, но в масках
Шторм разрушил под Алуштой тротуар и подпорную стену
У парковок аэропорта Симферополя теперь единый тариф
На два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение
Крымские учреждения культуры на карантин не закрываются
До конца марта в Крыму будет прохладно
КИПУ тоже перешел на дистанционное обучение