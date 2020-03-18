В Крыму закрыли дело об убийстве шестнадцатилетней давности

18 Март 2020 2020-03-18T17:27:37+03:00

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Обвиняемого в изнасиловании и убийстве жительницы Алушты ждет суд спустя 16 лет после преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

16 лет назад, 18 января 2004 года, обвиняемый и его приятель пьянствовали на игровой площадке детского сада. Там они избили и изнасиловали женщину. Пока она была почти без сознания, ее перетащили на соседний стадион и бросили на беговой дорожке. Там жертва и умерла от многочисленных ран.

Одного из преступников поймали и приговорили к тюремному заключению в колонии. Соучастнику удалось скрыться. Спустя столько лет его все же нашли в соседнем регионе, где он нелегально подрабатывал на стройках.

Мужчину задержали. В ближайшее время дело направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU