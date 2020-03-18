В Симферополе четыре человека погибли на пожаре

18 Март 2020 2020-03-18T18:01:08+03:00

Причиной пожара, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Жертвами стали две молодые девушки и двое пенсионеров

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В Симферополе 17 марта сгорел частный дом по улице Днепропетровская.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в пожаре погибли супружеская пара пенсионного возраста и их внучки 18 и 20 лет.

Возгорание началось в пристройке дома, выход оказался заблокированным, и все, кто находились в доме, не смогли выбраться.

Причина смерти - отравление угарным газом. Следователи предполагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

СКР проводит проверку, специалисты выясняют все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU