В Симферополе появился «Сад Памяти»
В Симферополе 18 марта прошла акция «Сад Памяти». В районе улицы Маршала Жукова активисты высадили, где фашисты производили массовые расстрелы во время войны, высадили более 200 саженцев: крымских сосен, кленов, фруктовых деревьев.
Участники мероприятия у мемориала «Скорбящая» почтили память погибших во время Великой Отечественной минутой молчания.
- Деревья – это живой памятник каждому погибшему воину. Это международная акция и таких деревьев будет высажено 27 миллионов, как память о каждом погибшем в той войне, – отметил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дальше ухаживать за растениями будут работники МБУ «Город».
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ИСТОЧНИК KP.RU