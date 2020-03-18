2020-03-18T20:16:10+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 19 марта частично отключат электричество

Свет пропадет из-за ремонта электролиний
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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19 марта, в отдельных районах Симферополя и Севастополя частично отключат электричество.

Энергетики Крымского полуострова ремонтируют оборудование, поэтому и прекращают на время подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гурзуфская, 1, 5;

ул. Ульяны Громовой, 26-32 (чет), 23;

ул. Симферопольская, 56;

ул. Народная, 69, 71;

ул. Любовь Шевцовой, 26-48 (чет), 25-51 (нечет);

ул. Тюленина, 2/36-54 (чет), 3-57 (нечет);

ул. Киевская, 1а, 4, 4а, 5/2;

ул. Туркенича, 2, 12-30 (чет), 5-17 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова, 75, 87, 89, 91, 97;

ул. Маршала Геловани, 14;

ул. Адмирала Октябрьского, 2-4;

ул. Большая Морская, 25-39, 38-46;

ул. Суворова, 35, 39;

ул. Алексакиса, 9;

ул. Циолковского,1-5;

ул. Челюскинцев, 65,38-94;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21;

ул. Богданова, 2-8, 1-А, 9-А, 9-Б, 7-А, 7-Б, 1-3,7;

Садовые товарищества: «Троллейбусник-1», «Строитель-3», «Бриг», «Луч», «Авто», «Сатурн-2», «Слип», «Огонек», «Клеры-3», «Торпеда», «Парус-2», «Дружный-2», «Механизатор», «Биолог», «Бриг-2», «Наука», «Мрия», «Факел», «Маяк», «Корабел», «Гидронавт», «Вулкан», «Кристалл-2», «Таврия», «Кипарис», «Ветерок», «Икар-2», «Скиф», «Интеграл», «Ока», «Сосенки», «Связист», «Огонек», «Автомобилист», «Скалистый», «Орбита», «Жемчужина», «Гранат», «Лукоморье», «Муссон-сервис», «Гефест», «Оптимист», «Опора», «Бриг», «Луч», «Ветерок», «Декоративные культуры», «Подорожник»;

Товарищества собственников недвижимости: «Риф», «Чайка», «Строитель-2»

Село Павловка: пер. Родниковский 2-18,1-19; пер. Зернистый, 4-6,1; ул. Спортивная 2-6, 1-11; пер. Лебединый, 2, 8, 7; ул. Родниковская, 58-74, 41-А, 35-37, 41-45, 73, 77.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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