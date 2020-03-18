2020-03-18T20:24:30+03:00
Политика

Путин объяснил, почему Лукашенко не хочет запускать самолеты в Крым

Ранее белорусы Крыма направили главе соседнего государства официальное обращение
Анастасия ЖУКОВА
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Владимир Путин побывал в Севастополе 18 марта и встретился с представителями общественности. Скриншот видеоВладимир Путин побывал в Севастополе 18 марта и встретился с представителями общественности. Скриншот видео
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Президент России Владимир Путин считает, что Беларусь отказалась запускать в Крым самолеты и поезда, потому что "хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

Напомним, ранее белорусская община Крыма официально обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой наладить прямое транспортное сообщение с полуостровом, однако получила отказ. В официальном ответе белорусских монополистов, организовывающих авиаперелеты и железнодорожные рейсы, говорилось, что связывать Беларусь с Крымом экономически невыгодно.

- Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Думаю, в этом все дело, а не в отсутствии экономической целесообразности для перевозчиков. Беларусь – независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя полезной, - отметил Владимир Путин на встрече с представителями общественности 18 марта в Севастополе.

Президент России выразил надежду, что эти вопросы удастся решить в будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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