2020-03-19T07:47:54+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 марта: до +15 градусов и облачно

Действует штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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Погода обещает быть пасмурнойПогода обещает быть пасмурнойФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 19 марта продолжит действовать штормовое предупреждение. Осадков не ожидается, днем будет до +13 градусов, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть сильный северо-восточный ветер до 17 метров в секунду.

В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут до +12 градусов днем.

В Севастополе 19 марта небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Днем до +10 градусов.

На ЮБК переменная облачность, без осадков. Днем до +10 градусов.

В Керчи в четверг до +10 градусов. Небо скрыто за тучами, но дождя не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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