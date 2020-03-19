Погода в Крыму на 19 марта: до +15 градусов и облачно
В Крыму 19 марта продолжит действовать штормовое предупреждение. Осадков не ожидается, днем будет до +13 градусов, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть сильный северо-восточный ветер до 17 метров в секунду.
В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут до +12 градусов днем.
В Севастополе 19 марта небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Днем до +10 градусов.
На ЮБК переменная облачность, без осадков. Днем до +10 градусов.
В Керчи в четверг до +10 градусов. Небо скрыто за тучами, но дождя не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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