Бахчисарай попал в десятку самых популярных городов России для путешествий на майские праздники

19 Март 2020 2020-03-19T09:11:09+03:00

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Чаще всего туристы с детьми бронируют отдых весной на период от 1 до 4,6 ночи. Они потратят на аренду жилья от 2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Такие данные предоставил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. В список не вошли курортные города на черноморском и азовском побережье страны.

По данным сервиса, в десятку городов, популярных для отдыха на майские праздники, вошел Бахчисарай. Туристы там потратят 3012,8 рубля в сутки за жилье.

Также в рейтинг попали Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Москва, Нижний Новгород, Владивосток, Красноярск, Петрозаводск и Краснодар.

Дороже всего обойдется жилье в Казани. Там туристы потратят 6826,9 рубля за сутки. Дешевле в Воронеже.Там за ночь отдыхающие заплатят в среднем 1783 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU