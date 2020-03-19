2020-03-19T09:11:09+03:00
Общество

Бахчисарай попал в десятку самых популярных городов России для путешествий на майские праздники

Туристы потратят 3012,8 рубля в сутки за жилье
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Чаще всего туристы с детьми бронируют отдых весной на период от 1 до 4,6 ночи. Они потратят на аренду жилья от 2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Такие данные предоставил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. В список не вошли курортные города на черноморском и азовском побережье страны.

По данным сервиса, в десятку городов, популярных для отдыха на майские праздники, вошел Бахчисарай. Туристы там потратят 3012,8 рубля в сутки за жилье.

Также в рейтинг попали Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Москва, Нижний Новгород, Владивосток, Красноярск, Петрозаводск и Краснодар.

Дороже всего обойдется жилье в Казани. Там туристы потратят 6826,9 рубля за сутки. Дешевле в Воронеже.Там за ночь отдыхающие заплатят в среднем 1783 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бахчисарай попал в десятку самых популярных городов России для путешествий на майские праздники
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