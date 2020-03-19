В гаражном кооперативе Севастополя обнаружили наркотики

19 Март 2020 2020-03-19T10:12:14+03:00

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В одном из гаражных кооперативов Севастополя изъяли синтетические и растительные наркотические вещества. Об этом сообщили сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Сотрудники Погрануправления обнаружили запрещенные вещества во время обследования гаражного бокса. Они изъяли упаковку с веществом растительного происхождения и пакет с порошкообразным веществом белого цвета, принадлежащие владельцу гаража.

Во время обследования гаража сотрудники управления увидели еще одного мужчину, который был в состоянии наркотического опьянения. Его осмотрели и нашли порошок белого цвета весом в 4,5 грамма. Выяснилось, что это амфетамин, запрещенный к обороту на территории РФ.

- Все материалы переданы в правоохранительные органы для последующего принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 и ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - уточнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU