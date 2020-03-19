На сайте Минздрава Крыма появился раздел о профилактике коронавируса в регионе
В Министерстве здравоохранения Республики Крым заверили граждан, что предоставляют открытую и достоверную информацию о ситуации с коронавирусом.
Всю актуальную информацию регулярно обнародуют на сайте Минздрава Крыма в специальном разделе «Профилактика коронавируса 2019-nCoV». В целом с ситуацией по стране можно ознакомиться на таком же разделе на сайте Минздрава РФ, а также на сайте стопкоронавирус.рф.
- Прошу крымчан с пониманием отнестись к возможным ограничениям, связанным с необходимостью обеспечения безопасности граждан. Успех в борьбе с коронавирусной инфекции зависит в том числе от ответственной позиции всего общества, - отметил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
С любыми вопросами, связанными с коронавирусной инфекцией, можно обратиться на горячую линию
Минздрав РФ:
8-800-733-33-34,
8-800-733-33-12
Крымское управление Роспотребнадзора:
+7 (978) 919-11-23.
На полуострове пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новой инфекцией.
Напомним, власти республики с 17 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса: отменены все массовые мероприятия, вузы перешли на дистанционное обучение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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