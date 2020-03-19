Коронавирус в Крыму: Обследовано более 500 человек, нового вируса ни у кого не обнаружили

19 Март 2020 2020-03-19T10:52:58+03:00

Все больницы готовы оказывать помощь в случае завоза в Крым новой коронавирусной инфекции

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В Крыму по состоянию на 16 марта проверили 511 человек с подозрением на коронавирус. анализы берут у всех граждан, прибывших из неблагополучных стран (Китай, Италия), у больных внегоспитальной пневмонией, а также ОРВИ и гриппом.

Клинический материал исследуют в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РК и г. Севастополя» и на базе ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым».

Как подчеркнули в Минздраве Крыма, все больницы и поликлиники полуострова полностью готовы оказывать помощь на случай завоза коронавирусной инфекции на полуостров.

- В 27 медицинских организациях имеются 71 мельцеровский бокс на 355 коек. В реанимационных отделениях развернуто 238 реанимационных коек, из них 154 койки имеют профиль «инфекционные болезни». Всего по Республике Крым может быть развернуто до 690 коек в инфекционных госпиталях, до 2300 коек в провизорных госпиталях и более 2300 коек в изоляторах, - рассказали в пресс-службе профильного ведомства.

Для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Крыму есть более 650 аппаратов, в том числе 331 из них - в стационарах инфекционных больниц. Дополнительно аппаратами для ИВЛ и пульсоксиметрами (прибор для измерения уровня насыщения крови кислородом) оснастили более 300 автомобилей скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU