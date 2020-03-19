Симферополь подсветят синим, чтобы привлечь внимание к проблеме аутизма
Симферополь в этом году 2 апреля присоединится к акции в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.
Акция «Зажги синим» проводится по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход». 2 апреля здания, природные объекты, скульптуры подсвечиваются синим цветом, который традиционно символизирует аутизм.
Традиционно в акции примет участие Москва, где синим подсветят Тверской бульвар, здание Манежа, Новый Арбат и Останкинскую башню. Также присоединятся Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Иваново и Белгород.
В Симферополе планируют подсветить здание администрации города и городского совета, кинотеатр «Симферополь» («Дом кино»), музей истории города Симферополя, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.
Желающие могут присоединиться к акции – подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции, сфотографироваться в синем.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU