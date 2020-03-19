Замминистра информации Крыма покинул правительство республики
Юрий Гоцанюк, глава крымского правительства, принял отставку заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Вадима Первых.
Согласно постановлению, которое опубликовано на портале Совета министров, Вадим Первых уволен с 19 марта 2020 года по собственному желанию. Первых, напомним, стал замминистра информации Крыма в марте 2016 года.
Несколькими днями ранее, напомним, в отставку ушел первый замминистра внутренней политики, информации и связи Максим Балацкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU