Замминистра информации Крыма покинул правительство республики

19 Март 2020 2020-03-19T11:15:36+03:00

Первых занимал пост замминистра с 2016 года. Фото: Вадим Первых/Facebook

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Юрий Гоцанюк, глава крымского правительства, принял отставку заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Вадима Первых.

Согласно постановлению, которое опубликовано на портале Совета министров, Вадим Первых уволен с 19 марта 2020 года по собственному желанию. Первых, напомним, стал замминистра информации Крыма в марте 2016 года.

Несколькими днями ранее, напомним, в отставку ушел первый замминистра внутренней политики, информации и связи Максим Балацкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU