Крымских школьников переведут на дистанционное обучение
Крымских школьников переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, передает «Крым24».
- С 23 по 29 марта крымские школьники уходят на каникулы с последующим переходом на дистанционное обучение. Эта мера будет действовать до 12 апреля, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на этой неделе практически все крымские вузы перевели студентов на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Кроме того, перекрыта граница Крыма с Украиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU