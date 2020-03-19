2020-03-19T11:25:40+03:00
Общество

Крымских школьников переведут на дистанционное обучение

Мера будет действовать до 12 апреля
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымских школьников переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, передает «Крым24».

- С 23 по 29 марта крымские школьники уходят на каникулы с последующим переходом на дистанционное обучение. Эта мера будет действовать до 12 апреля, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на этой неделе практически все крымские вузы перевели студентов на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Кроме того, перекрыта граница Крыма с Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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