2020-03-19T11:40:03+03:00
Общество

В Симферополе снесут около 300 незаконных гаражей

Объекты находятся на улице Никанорова напротив домов №9, №11
Надежда ДАЦЮК
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Если собственники не демонтируют гаражи, это сделают сотрудники департамента городского хозяйстваЕсли собственники не демонтируют гаражи, это сделают сотрудники департамента городского хозяйстваФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе планируют снести около 300 гаражей на улице Никанорова. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документу, сносу подлежат 295 металлических гаражей размером 2,5 м на 5,5 м каждый. Нестационарные объекты находятся напротив домов №9, №11 без правовых оснований.

В администрации также сообщили, что сообщение о демонтаже будет опубликовано в муниципальной газете, а также размещено на информационных щитах в границах земельного участка, где размещены гаражи, либо непосредственно на самих объектах.

Если собственники гаражей не снесут их самостоятельно, демонтаж проведут сотрудники департамента городского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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