Крымчан по осени считают: Как пройдет перепись населения-2020
В Крыму в 2020 году пройдет всероссийская перепись населения. Запланирована она на октябрь.
Как сообщили в пресс-службе Крымстата, с 1 по 25 октября каждый сможет самостоятельно отметиться через портал «Госуслуг». Нужна только стандартная или подтвержденная учетная запись на портале.
К тем, кто не сможет принять участие в интернет-переписи, с 4 по 27 октября переписчики будут приходить лично. Также будут работать переписные участки.
Контрольный обход планируется с 28 по 31 октября и затронет 10% жилых помещений.
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ИСТОЧНИК KP.RU