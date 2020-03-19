Крымчан по осени считают: Как пройдет перепись населения-2020

19 Март 2020 2020-03-19T11:41:06+03:00

Учет граждан будет вестись и через портал «Госуслуг»

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В Крыму в 2020 году пройдет всероссийская перепись населения. Запланирована она на октябрь.

Как сообщили в пресс-службе Крымстата, с 1 по 25 октября каждый сможет самостоятельно отметиться через портал «Госуслуг». Нужна только стандартная или подтвержденная учетная запись на портале.

К тем, кто не сможет принять участие в интернет-переписи, с 4 по 27 октября переписчики будут приходить лично. Также будут работать переписные участки.

Контрольный обход планируется с 28 по 31 октября и затронет 10% жилых помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU