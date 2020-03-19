В Крыму перед туристическим сезоном усилят меры безопасности из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T12:31:32+03:00

По словам Сергея Аксенова, полуостров «сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон»

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В Крыму будут приняты дополнительные меры безопасности перед туристическим сезоном в связи с ожидаемым наплывом туристов. Об этом 19 марта во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает пресс-служба Кремля.

Глава Крыма отметил, что полуостров «сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон».

- С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой – опять же, это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 000 туристов приехало, - сообщил Аксенов.

Также глава Крыма отметил, что здравницы полуострова загружены на 50%. Сейчас проводятся консультации консультации и методические занятия со всеми отельерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU