В крымских торговых сетях нет дефицита продуктов
В Крыму нет дефицита продуктов питания в сети оптовых и розничных предприятий торговли. Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев в программе «Открытая власть» на телеканале «Крым24».
- У нас на предприятиях оптовой торговли сформирован достаточный запас продуктов питания – его хватит от 30 дней до двух месяцев. Если говорить о розничных предприятиях, там запас от двух недель до двух месяцев, - уточнил заммиминистра.
Также Ян Латышев сообщил, что с 14 по 16 марта в Крыму наблюдался рост спроса на некоторые продукты питания.
- Хочу отметить, что несмотря на рост спроса, большинство населения не поддалось панике. Поводов для каких-то дополнительных закупок пока что не существует. Наши предприятия торговли успешно справились с ростом спроса, и сейчас мы уже наблюдаем нормализацию ситуации, - добавил заместитель министра.
Напомним, что в Крыму на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU