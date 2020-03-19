В крымских торговых сетях нет дефицита продуктов

19 Март 2020 2020-03-19T14:15:58+03:00

Однако с 14 по 16 марта в Крыму вырос спрос на некоторые продукты питания

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В Крыму нет дефицита продуктов питания в сети оптовых и розничных предприятий торговли. Об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев в программе «Открытая власть» на телеканале «Крым24».

- У нас на предприятиях оптовой торговли сформирован достаточный запас продуктов питания – его хватит от 30 дней до двух месяцев. Если говорить о розничных предприятиях, там запас от двух недель до двух месяцев, - уточнил заммиминистра.

Также Ян Латышев сообщил, что с 14 по 16 марта в Крыму наблюдался рост спроса на некоторые продукты питания.

- Хочу отметить, что несмотря на рост спроса, большинство населения не поддалось панике. Поводов для каких-то дополнительных закупок пока что не существует. Наши предприятия торговли успешно справились с ростом спроса, и сейчас мы уже наблюдаем нормализацию ситуации, - добавил заместитель министра.

Напомним, что в Крыму на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU