Около 300 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T14:52:36+03:00

Пока что ни одного зарегистрированного случая заражения нет

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В Крыму и Севастополе по состоянию на 19 марта 267 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что на полуострове с начала мониторинга обследовали больше 900 человек. Кроме того, организовано ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней за всеми, кто прибыл из неблагоприятных по коронавирусу стран.

Напомним, крымские студенты и школьник перешли на дистанционное обучение в рамках профилактики по коронавирусу, границы с Украиной перекрыты. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим повышенной готовности из-за распространения китайского коронавируса. Были отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы в честь годовщины Крымской весны. На сегодняшний день в Крыму и Севастополе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU