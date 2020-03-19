2020-03-19T14:09:50+03:00
Происшествия

Пьяный уголовник из Керчи изнасиловал и ограбил подростка

Суд приговорил мужчину к 20 годам колонии
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Свою вину преступник в суде не признал.Свою вину преступник в суде не признал.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Керченский районный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнего парня, украл у него деньги и запер под замок.

Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина воспользовался беспомощностью подростка, и угрожая расправой, принудил его к половому акту. Затем преступник украл у потерпевшего 2100 рублей и запер его в доме на некоторое время.

Своей вины мужчина не признал, а на суде уверял, что парень его оклеветал.

Подсудимый уже имел проблемы с законом, поэтому служители Фемиды путем частичного сложения наказаний отправили его в колонию строгого режима на 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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