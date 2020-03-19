Пьяный уголовник из Керчи изнасиловал и ограбил подростка
Керченский районный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнего парня, украл у него деньги и запер под замок.
Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина воспользовался беспомощностью подростка, и угрожая расправой, принудил его к половому акту. Затем преступник украл у потерпевшего 2100 рублей и запер его в доме на некоторое время.
Своей вины мужчина не признал, а на суде уверял, что парень его оклеветал.
Подсудимый уже имел проблемы с законом, поэтому служители Фемиды путем частичного сложения наказаний отправили его в колонию строгого режима на 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU