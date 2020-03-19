2020-03-19T14:51:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов рассказал Путину, какие меры предпринимают в Крыму против коронавируса

Перекрыта граница с Украиной, проверяют всех приезжих
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о мерах, которые принимаются на полуострове по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, с 17 марта введен режим повышенной готовности, а с полуночи 18 марта перекрыта граница с Украиной.

- Мы увидели, что в десять раз почти уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан России и граждан с видом на жительство в России всех пропускаем, никаких вопросов нет. Иностранных граждан на полуостров не допускаем, - сообщил Аксенов.

По словам главы Крыма, на полуострове организовано взаимодействие с МВД, ФСБ, Роспотребнадзором. А на границе досматривают всех приезжающих. А у тех, кто был в странах, неблагополучных по коронавирусу, берутся пробы.

Напомним, по данным на 19 марта в Крыму не зафиксировано заболевших новым видом коронавируса. При этом около 300 человек находится под медицинским наблюдением на дому.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки на границе Крыма с Украиной в 5,5 раз сократился поток людей
Крымский мост может стать причиной появления в республике коронавируса
Крымские власти заказали три миллиона медицинских масок для аптек
Аксенов пригрозил предпринимателям наказанием за спекуляции на коронавирусной панике
Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев
Спрос на крупы, консервы и макароны в Крыму вырос на 20-50%
Все виды общественного транспорта в Крыму ежедневно обрабатывают от вирусов
Власти Крыма рекомендовали отменить массовые экскурсии для школьников на весенних каникулах
Аксенов рассказал Путину, какие меры предпринимают в Крыму против коронавируса
Пьяный уголовник из Керчи изнасиловал и ограбил подростка
Около 300 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
В крымских торговых сетях нет дефицита продуктов
В Крыму запустили первый участок электросетей с цифровым управлением
В Крыму перед туристическим сезоном усилят меры безопасности из-за коронавируса
Крымчан по осени считают: Как пройдет перепись населения-2020
В Симферополе снесут около 300 незаконных гаражей
Крымских школьников переведут на дистанционное обучение