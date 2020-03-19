Аксенов рассказал Путину, какие меры предпринимают в Крыму против коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T14:51:38+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о мерах, которые принимаются на полуострове по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, с 17 марта введен режим повышенной готовности, а с полуночи 18 марта перекрыта граница с Украиной.

- Мы увидели, что в десять раз почти уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан России и граждан с видом на жительство в России всех пропускаем, никаких вопросов нет. Иностранных граждан на полуостров не допускаем, - сообщил Аксенов.

По словам главы Крыма, на полуострове организовано взаимодействие с МВД, ФСБ, Роспотребнадзором. А на границе досматривают всех приезжающих. А у тех, кто был в странах, неблагополучных по коронавирусу, берутся пробы.

Напомним, по данным на 19 марта в Крыму не зафиксировано заболевших новым видом коронавируса. При этом около 300 человек находится под медицинским наблюдением на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU