2020-03-19T14:49:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Крыма рекомендовали отменить массовые экскурсии для школьников на весенних каникулах

Выезжать за пределы полуострова чиновники не рекомендуют из-за угрозы заражения коронавирусом
Анастасия ЖУКОВА
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Родители заранее заказывали билеты на экскурсии в марте, однако чиновники рекомендуют их сдатьРодители заранее заказывали билеты на экскурсии в марте, однако чиновники рекомендуют их сдатьФото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Крыма рекомендовали учителям и родителям отменить все поездки школьников на экскурсии за пределы полуострова из-за угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, с понедельника, 23 марта, все школы уходят на весенние каникулы, и на это время классные руководители традиционно планируют различные совместные поездки с детьми и их родителями. В Совете министров РК считают, что все подобные выезды следует отменить, даже если уже оплачены экскурсоводы и куплены билеты на автобус.

- Обстановка в Краснодарском крае [по коронавирусу] хуже, чем у нас. Берегите детей! - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на ежедневном совещании оперативного штаба Совмина, созданного для контроля эпидемиологической ситуации в регионе.

- Сдать билет и потерять деньги - этот вопрос должен быть на втором месте, - отметила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Чиновники подчеркнули, что на кону стоит как безопасность детей, так и безопасность всего населения республики.

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Ни одного зараженного в регионе нет, однако власти предпринимают профилактические меры, чтобы избежать инфицирования граждан. Так, отменены все массовые мероприятия, вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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