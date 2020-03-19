Все виды общественного транспорта в Крыму ежедневно обрабатывают от вирусов
В Крыму все виды транспорта проходят ежедневную дезинфекцию, водителей и обслуживающий персонал обязали носить одноразовые медицинские маски для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
По его словам, при министерстве создана рабочая группа.
- Мы держим вопрос с дезинфекцией на контроле. Сейчас транспорт проходит ежедневную дезинфекционную обработку. Проверяем не только государственных перевозчиков, но и частных. Есть поручение проверять путевой лист, в котором должна быть обязательная пометка, что транспортное средство прошло санитарную обработку, - сообщил Карпов.
Также министр отметил, что проходит обработка внутри помещений автостанций и автовокзалов.
Кроме того, особое внимание уделяется поездам дальнего следования.
- Нареканий к работе компании «ГрандСервисЭкспресс», которая осуществляет междугородние перевозки, у нас нет. Поезда обрабатываются, проходит обследование пассажиров, персонал соблюдает все меры предосторожности. Есть ряд замечаний к составам Южной транспортной компании, которая занимается пригородными железнодорожными перевозками. Например, по дезинфекции составов есть вопросы, кроме того, у кассиров и у обслуживающего персонала в поездах не было масок, - заключил Сергей Карпов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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