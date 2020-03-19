Спрос на крупы, консервы и макароны в Крыму вырос на 20-50%

19 Март 2020 2020-03-19T15:08:13+03:00

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Спрос на некоторые продукты длительного хранения в Крыму возрос в последнее время на 20-50%. Многие граждане, опасаясь закрытия границ и роста цен в связи с угрозой коронавируса, скупают крупы, мясные консервы, макароны и сахар.

Вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко на заседании оперативного штаба заверил, что увеличенный спрос удовлетворяется в полном объеме, у продовольственных сетей есть запасы продуктов, которых хватит на срок от 10 дней до месяца, что позволит оперативно наполнить склады.

В свою очередь премьер-министр РК Юрий Гоцанюк лично объехал складские помещения и убедился в наличии всех необходимых товаров.

- Никаких оснований для паники, - заверил он. – Гречка пользуется особым спросом по непонятной причине. У нас достаточно количество гречки, и будет подвоз.

Чиновники подчеркивают, что дефицита продуктов в республике нет, и призывают граждан не поддаваться паническим настроениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU