Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев

19 Март 2020 2020-03-19T15:11:39+03:00

Его визит был приурочен к всероссийской акции «Сад Памяти»

Изменить размер текста: A A

Наравне с другими городами России в Керчи 18 марта прошла акция «Сад Памяти». В Приморском сквере высадили 75 деревьев: кипарисов, елей, восточных туй и сосен. В акции принял участие и сын Владимира Высоцкого Никита - кинорежиссер и российский актер театра и кино.

Участники мероприятия собрались вместе не только почтить память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, но и отметить День воссоединения Крыма с Россией. В конце даже развернули Знамя Победы.

Напомним, что «Сад Памяти» - всероссийская акция. По всей стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной высадят 27 миллионов деревьев, чтобы каждому из погибших в годы войны создать живой памятник.

Организаторы - Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU