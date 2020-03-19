2020-03-19T15:11:39+03:00
Общество

Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев

Его визит был приурочен к всероссийской акции «Сад Памяти»
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Никита Высоцкий в Керчи. Фото: Пресс-служба администрации Керчи.Никита Высоцкий в Керчи. Фото: Пресс-служба администрации Керчи.
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Наравне с другими городами России в Керчи 18 марта прошла акция «Сад Памяти». В Приморском сквере высадили 75 деревьев: кипарисов, елей, восточных туй и сосен. В акции принял участие и сын Владимира Высоцкого Никита - кинорежиссер и российский актер театра и кино.

Участники мероприятия собрались вместе не только почтить память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, но и отметить День воссоединения Крыма с Россией. В конце даже развернули Знамя Победы.

Напомним, что «Сад Памяти» - всероссийская акция. По всей стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной высадят 27 миллионов деревьев, чтобы каждому из погибших в годы войны создать живой памятник.

Организаторы - Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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