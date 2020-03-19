Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев
Наравне с другими городами России в Керчи 18 марта прошла акция «Сад Памяти». В Приморском сквере высадили 75 деревьев: кипарисов, елей, восточных туй и сосен. В акции принял участие и сын Владимира Высоцкого Никита - кинорежиссер и российский актер театра и кино.
Участники мероприятия собрались вместе не только почтить память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, но и отметить День воссоединения Крыма с Россией. В конце даже развернули Знамя Победы.
Напомним, что «Сад Памяти» - всероссийская акция. По всей стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной высадят 27 миллионов деревьев, чтобы каждому из погибших в годы войны создать живой памятник.
Организаторы - Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU