Аксенов пригрозил предпринимателям наказанием за спекуляции на коронавирусной панике

19 Март 2020 2020-03-19T15:24:32+03:00

Глава Крыма поручил чиновникам ежедневно мониторить цены на продукты повышенного спроса и пообещал принимать меры в отношении спекулянтов

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Министерству промышленной политики РК ежедневно мониторить цены на продукты в магазинах, чтобы избежать спекуляций и необоснованного роста цен из-за угрозы коронавируса.

Напомним, спрос на некоторые продукты на волне паники в социальных сетях вырос на 20-50%. В частности, многие граждане ринулись скупать консервы, крупы и макаронные изделия. Чиновники уверяют, что дефицита продуктов в регионе нет, у всех поставщиков есть запасы, которые без проблем пополняются. Однако граждане предпочитают перебдеть.

В Совете министров РК призвали предпринимателей не спекулировать на этом повышенном спросе и не задирать цены безо всяких на то оснований. За подобные попытки подзаработать на человеческом страхе глава Крыма пообещал жестко наказывать.

- Меры реагирования примем, - заявил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. В рамках режима повышенной готовности мер более чем достаточно.

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности: запрещены массовые мероприятия, вузы и колледжи перешли на режим дистанционного обучения, общественный транспорт ежедневно дезинфицируют.

Ни одного случая заражения новым коронавирусом в регионе не зарегистрировано, все меры - профилактические.

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ИСТОЧНИК KP.RU