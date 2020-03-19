2020-03-19T16:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки на границе Крыма с Украиной в 5,5 раз сократился поток людей

В Роспотребнадзоре порекомендовали жителям полуострова не выезжать за его пределы без особой надобности
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Границу Крыма с Украиной за сутки 18 марта пересекли в 5,5 раз меньше людей. Это связано с закрытием трех пунктов пропуска, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, за сутки прошли 1031 человек на въезд и выезд, при этом выехали 413 человек, из которых 344 - граждане Украины.

- Въехали 618 граждан, из которых 602 гражданина Российской Федерации, 16 граждан, имеющих вид на жительство, - рассказала Пеньковская.

Глава Роспотребнадзора Крыма также предупредила крымчан, что без особой надобности выезжать за пределы полуострова не рекомендуется.

За последние сутки, по данным Пеньковской, сотрудники Роспотребнадзора и бригада Центра медицины катастроф взяли пробы у 11 человек, которые будут находиться под наблюдением по профилактике распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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