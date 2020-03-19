2020-03-19T16:31:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Группы в детских садах Крыма сократят до 12 человек

Запрет на посещение детских садов пока не принят
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти рекомендуют оставлять детей дома.Власти рекомендуют оставлять детей дома.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Крымчане могут отдавать своих малышей в детские сады, если в этом есть необходимость. Однако группы в дошкольных учебных учреждения будут сокращены до 12 человек.

Ввести такие ограничения, как сообщила Елена Романовская, вице-премьер правительства РК, требует указ главы Крыма.

- Рекомендации будут для дошкольных учреждений: группы не более 12 человек там, где просто некому дома присматривать за детьми, - заявила Романовская во время заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

Напомним: российские школьники будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Планируется, что с 30 марта, когда закончатся плановые каникулы у детей, учеба продолжится в дистанционном режиме.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В номерах крымских гостиниц появятся антисептики
Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки
В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество
Чемпионат Крыма по футболу отменен из-за коронавируса
Путин пообещал поддержать присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов
На трассе «Таврида» изменили схему движения около Зуи
Крымские колледжи переведут на дистанционное обучение вслед за школами и вузами
Группы в детских садах Крыма сократят до 12 человек
За сутки на границе Крыма с Украиной в 5,5 раз сократился поток людей
На въездах в Крым развернули пункты проверки на коронавирус
Крымские власти заказали три миллиона медицинских масок для аптек
Аксенов пригрозил предпринимателям наказанием за спекуляции на коронавирусной панике
Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев
Спрос на крупы, консервы и макароны в Крыму вырос на 20-50%
Все виды общественного транспорта в Крыму ежедневно обрабатывают от вирусов
Власти Крыма рекомендовали отменить массовые экскурсии для школьников на весенних каникулах
Аксенов рассказал Путину, какие меры предпринимают в Крыму против коронавируса
Пьяный уголовник из Керчи изнасиловал и ограбил подростка
Около 300 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
В крымских торговых сетях нет дефицита продуктов
В Крыму запустили первый участок электросетей с цифровым управлением
В Крыму перед туристическим сезоном усилят меры безопасности из-за коронавируса
Крымчан по осени считают: Как пройдет перепись населения-2020
В Симферополе снесут около 300 незаконных гаражей
Крымских школьников переведут на дистанционное обучение