Группы в детских садах Крыма сократят до 12 человек

19 Март 2020 2020-03-19T16:31:24+03:00

Запрет на посещение детских садов пока не принят

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Крымчане могут отдавать своих малышей в детские сады, если в этом есть необходимость. Однако группы в дошкольных учебных учреждения будут сокращены до 12 человек.

Ввести такие ограничения, как сообщила Елена Романовская, вице-премьер правительства РК, требует указ главы Крыма.

- Рекомендации будут для дошкольных учреждений: группы не более 12 человек там, где просто некому дома присматривать за детьми, - заявила Романовская во время заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

Напомним: российские школьники будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Планируется, что с 30 марта, когда закончатся плановые каникулы у детей, учеба продолжится в дистанционном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU