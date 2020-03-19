Крымские колледжи переведут на дистанционное обучение вслед за школами и вузами

19 Март 2020 2020-03-19T16:44:17+03:00

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Все учреждения среднего профессионального образования Крыма переведены в режим дистанционного обучения вслед за школами и высшими учебными заведениями полуострова. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

По ее словам до 25 марта в министерстве разработают методические рекомендации для педагогов по организации дистанционной работы.

Что касается школьников, у большинства из них с 23 по 29 марта пройдут каникулы после третьей четверти обучения. А после, с 30 марта по 12 апреля, форма обучения изменится на дистанционную. Небольшие исключения возможны для детей 1-4 классов.

- С 30 марта по 12 апреля в школах будут организованы группы для детей 1-4 классов в количестве до 12 человек. Это необходимо для тех родителей, которым не с кем оставить детей, - сообщила Валентина Лаврик.

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ИСТОЧНИК KP.RU