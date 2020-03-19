На трассе «Таврида» изменили схему движения около Зуи

19 Март 2020 2020-03-19T18:08:36+03:00

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Схему движения по Тавриде от поселка Крымская роза до ПК 1806 изменили. Это связано с подготовкой дороги к укладке третьего слоя асфальтобетона.

Как сообщили в пресс-службе фирмы-подрядчика, в 15.00 движение с двух левых полос переместили на две правые. Новшество упростило задачи водителям - теперь не нужно ломать голову и делать лишние маневры в перестроении при проезде Зуи.

Несмотря на временную разметку и дорожные знаки, крымчан все равно просят быть внимательными на этом участке при съездах с Тавриды к селам.

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ИСТОЧНИК KP.RU