2020-03-19T18:29:27+03:00
Общество

Путин пообещал поддержать присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов

Сейчас они получают только региональные льготы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Президент России Владимир Путин пообещал поддержать принятие закона, предоставляющего статус ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Ранее такой законопроект два раза отклоняло правительство России.

Об этом президент сообщил во время рабочей встречи с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, передает ForPost.

По словам Развожаева, в городе-герое проживает 1217 человек со статусом «житель осажденного Севастополя». Они получают только меры региональной поддержки.

- Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в городе, фактически блокадном городе Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых и так далее, - отмечает Развожаев.

Он подчеркнул, что с финансовой стороны вопрос совершенно незначительный, и даже большая часть необходимых средств вполне посильна самому региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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