В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество

19 Март 2020 2020-03-19T18:36:59+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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20 марта, в отдельных районах Симферополя и Севастополя частично отключат электричество. Энергетики Крымского полуострова ремонтируют оборудование, поэтому и прекращают на время подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Отважных, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);

просп. Победы, 296, 296а, 298/2, 310-328 (чет);

ул. Механизаторов, 1-10;

ул. Тенистая, 1-55 (нечет);

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37(нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Объездная, 2, 3;

пер Заводской, 1;

ул. Степная, 2-38(чет), 1-35 (нечет);

ул. Целинная, 2-18 (чет), 1-37 (нечет);

ул. Сосновая, 1-17 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

проезд Пластунский, 32-48, 70-82, 31-33, 37-39, 43, 47, 53-71;

ул. Генерала Мельника, 8-18, 26/3, 30-А, 50-А, 62-Б, 64-А, 88-Д, 84-Б, 84-В;

ул. Пластунская, 194-200, 153, 157-163-169, 204;

ул. Ревякина, 101-А

с 9.00 до 17.00

проспект Генерала Острякова,101,107,123,127;

ул. Маршала Геловани, 6-12;

ул. Циолковского,1-5;

ул. Челюскинцев, 65,38-94;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21;

ул. Богданова, 2-8, 1-А, 9-А, 9-Б, 7-А, 7-Б, 1-3,7;

с.Павловка: пер. Родниковский 2-18,1-19; пер. Зернистый, 4-6,1; ул. Спортивная 2-6, 1-11; пер. Лебединый, 2, 8, 7; ул. Родниковская, 58-74, 41-А, 35-37, 41-45, 73, 77.

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ИСТОЧНИК KP.RU