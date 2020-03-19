В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество
20 марта, в отдельных районах Симферополя и Севастополя частично отключат электричество. Энергетики Крымского полуострова ремонтируют оборудование, поэтому и прекращают на время подачу тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Отважных, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);
просп. Победы, 296, 296а, 298/2, 310-328 (чет);
ул. Механизаторов, 1-10;
ул. Тенистая, 1-55 (нечет);
ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37(нечет);
ул. Рыбалко, 3;
ул. Гридасова, 14;
ул. Дмитриева, 2/17, 5;
ул. Объездная, 2, 3;
пер Заводской, 1;
ул. Степная, 2-38(чет), 1-35 (нечет);
ул. Целинная, 2-18 (чет), 1-37 (нечет);
ул. Сосновая, 1-17 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
проезд Пластунский, 32-48, 70-82, 31-33, 37-39, 43, 47, 53-71;
ул. Генерала Мельника, 8-18, 26/3, 30-А, 50-А, 62-Б, 64-А, 88-Д, 84-Б, 84-В;
ул. Пластунская, 194-200, 153, 157-163-169, 204;
ул. Ревякина, 101-А
с 9.00 до 17.00
проспект Генерала Острякова,101,107,123,127;
ул. Маршала Геловани, 6-12;
ул. Циолковского,1-5;
ул. Челюскинцев, 65,38-94;
ул. Дорофея Кошубы, 7-21;
ул. Богданова, 2-8, 1-А, 9-А, 9-Б, 7-А, 7-Б, 1-3,7;
с.Павловка: пер. Родниковский 2-18,1-19; пер. Зернистый, 4-6,1; ул. Спортивная 2-6, 1-11; пер. Лебединый, 2, 8, 7; ул. Родниковская, 58-74, 41-А, 35-37, 41-45, 73, 77.
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ИСТОЧНИК KP.RU