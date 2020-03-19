Чемпионат Крыма по футболу отменен из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T18:38:39+03:00

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По приказу Министерства спорта и согласно указа главы Республики Крым о вводе режима повышенной готовности 18, 19 и 20 туры чемпионата Премьер-лиги КФС и полуфинальные матчи Кубка КФС отменены.

Как сообщили в пресс-службе КФС, о возобновлении игр сообщат.

Режим повышенной готовности, напомним, был введен в Крыму 17 марта для предотвращения распространения новой инфекции.

Также в республике создан оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU