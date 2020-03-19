Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки

19 Март 2020 2020-03-19T18:50:20+03:00

Игорь Чемоданов присоединился к челленджу с хэштегом #savehandschallenge, набирающему популярность в соцсетях [видео]

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Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов присоединился к челленджу с хэштегом #savehandschallenge, который набирает популярность в соцсетях.

Участники, которые поддерживают акцию, снимают на видео процесс мытья рук и призывают соблюдать меры профилактики от коронавируса, передает Крымское информационное агентство.

- Учитывая актуальность темы новой коронавирусной инфекции, считаю полезным и нужным напомнить о простой, но эффективной мере профилактики. Очень важно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно мыть их водой с мылом. Предлагаю руководителям органов власти присоединиться к акции, - подписал ролик Чемоданов на своей странице в Instagram.

chemodanov.ig Учитывая актуальность темы новой коронавирусной инфекции, считаю полезным и нужным напомнить о простой, но эффективной мере профилактики. Очень важно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно мыть их водой с мылом. Предлагаю руководителям органов власти присоединиться к акции. Передаю эстафету: @hramov.mm @afanasevmihail_82 @dmitriy_chernyaev @sheryako @rannulya @roman_tikhonchuk @elena__protsenko_

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ИСТОЧНИК KP.RU