2020-03-19T18:50:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки

Игорь Чемоданов присоединился к челленджу с хэштегом #savehandschallenge, набирающему популярность в соцсетях [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов присоединился к челленджу с хэштегом #savehandschallenge, который набирает популярность в соцсетях.

Участники, которые поддерживают акцию, снимают на видео процесс мытья рук и призывают соблюдать меры профилактики от коронавируса, передает Крымское информационное агентство.

- Учитывая актуальность темы новой коронавирусной инфекции, считаю полезным и нужным напомнить о простой, но эффективной мере профилактики. Очень важно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно мыть их водой с мылом. Предлагаю руководителям органов власти присоединиться к акции, - подписал ролик Чемоданов на своей странице в Instagram.

chemodanov.igchemodanov.ig
Учитывая актуальность темы новой коронавирусной инфекции, считаю полезным и нужным напомнить о простой, но эффективной мере профилактики. Очень важно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно мыть их водой с мылом. Предлагаю руководителям органов власти присоединиться к акции. Передаю эстафету: @hramov.mm @afanasevmihail_82 @dmitriy_chernyaev @sheryako @rannulya @roman_tikhonchuk @elena__protsenko_
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ИСТОЧНИК KP.RU

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