Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки
Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов присоединился к челленджу с хэштегом #savehandschallenge, который набирает популярность в соцсетях.
Участники, которые поддерживают акцию, снимают на видео процесс мытья рук и призывают соблюдать меры профилактики от коронавируса, передает Крымское информационное агентство.
- Учитывая актуальность темы новой коронавирусной инфекции, считаю полезным и нужным напомнить о простой, но эффективной мере профилактики. Очень важно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно мыть их водой с мылом. Предлагаю руководителям органов власти присоединиться к акции, - подписал ролик Чемоданов на своей странице в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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