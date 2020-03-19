В номерах крымских гостиниц появятся антисептики
Министерство курортов и туризма Крыма порекомендовало отелям и санаториям усилить меры по профилактике коронавируса, ведь отдыхающие на полуостров едут массово.
- Все отельеры с пониманием и ответственностью относятся к профилактическим мероприятиям, установлены дополнительные пункты дезинфекции и усилен контроль за соблюдением гигиенических процедур сотрудниками учреждений, - отметил глава курортного ведомства Вадим Волченко.
В номерах гостиниц и санаториев чиновники советуют расставить кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки. А персоналу - измерять температуру и вызывать врача для туриста при первой же необходимости.
В обязанности руководства санитарно-курортных и гостиничных организаций войдет ежедневная проверка соблюдения мер предосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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