2020-03-19T19:47:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В номерах крымских гостиниц появятся антисептики

Отельерам порекомендовали усилить меры по профилактике коронавируса
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
В номерах отелей появятся антисептикиВ номерах отелей появятся антисептикиФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

Министерство курортов и туризма Крыма порекомендовало отелям и санаториям усилить меры по профилактике коронавируса, ведь отдыхающие на полуостров едут массово.

- Все отельеры с пониманием и ответственностью относятся к профилактическим мероприятиям, установлены дополнительные пункты дезинфекции и усилен контроль за соблюдением гигиенических процедур сотрудниками учреждений, - отметил глава курортного ведомства Вадим Волченко.

В номерах гостиниц и санаториев чиновники советуют расставить кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки. А персоналу - измерять температуру и вызывать врача для туриста при первой же необходимости.

В обязанности руководства санитарно-курортных и гостиничных организаций войдет ежедневная проверка соблюдения мер предосторожности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похолодание серьезно ударило по сельскому хозяйству Крыма
Бывшего главврача Ленинской больницы будут судить за взятку
Волонтеры несколько часов пытались спасти дельфина от смерти
Из-за угрозы коронавируса лайнер «Князь Владимир» отказался покидать порт
В номерах крымских гостиниц появятся антисептики
Глава Минздрава Крыма показал, как правильно обеззараживать руки
В Симферополе и Севастополе 20 марта частично отключат электричество
Чемпионат Крыма по футболу отменен из-за коронавируса
Путин пообещал поддержать присвоение жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов
На трассе «Таврида» изменили схему движения около Зуи
Крымские колледжи переведут на дистанционное обучение вслед за школами и вузами
Группы в детских садах Крыма сократят до 12 человек
За сутки на границе Крыма с Украиной в 5,5 раз сократился поток людей
На въездах в Крым развернули пункты проверки на коронавирус
Крымские власти заказали три миллиона медицинских масок для аптек
Аксенов пригрозил предпринимателям наказанием за спекуляции на коронавирусной панике
Сын Владимира Высоцкого приехал в Керчь на высадку деревьев
Спрос на крупы, консервы и макароны в Крыму вырос на 20-50%
Все виды общественного транспорта в Крыму ежедневно обрабатывают от вирусов
Власти Крыма рекомендовали отменить массовые экскурсии для школьников на весенних каникулах
Аксенов рассказал Путину, какие меры предпринимают в Крыму против коронавируса
Пьяный уголовник из Керчи изнасиловал и ограбил подростка
Около 300 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
В крымских торговых сетях нет дефицита продуктов
В Крыму запустили первый участок электросетей с цифровым управлением
В Крыму перед туристическим сезоном усилят меры безопасности из-за коронавируса
Крымчан по осени считают: Как пройдет перепись населения-2020
В Симферополе снесут около 300 незаконных гаражей
Крымских школьников переведут на дистанционное обучение