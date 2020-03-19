Волонтеры несколько часов пытались спасти дельфина от смерти

19 Март 2020 2020-03-19T19:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе на берегу бухты Омега разыгралась целая драма: зоозащитники несколько часов пытались вернуть к жизни азовку, которая выбросилась на берег.

Дельфина не удалось спасти. Волонтеры в память об этой потере создали трогательный ролик.

О ЧП зоозащитникам сообщили очевидцы.

- В течение 20-30 минут на место добрались наш ветеринарный врач и добровольцы, которые огородили сетью участок мелководья, оценили состояние животного и взяли пробы крови на анализ, - рассказали в центре «Безмятежное Море».

Эксперты определили по дыханию и поведению морской свиньи, что она испытывает сильную боль. Анализы показали, что у дельфина, возможно, открылось внутреннее кровотечении.

- На протяжении 6 часов наш врач поддерживала животное, облегчая его боль, а героические волонтеры делали все для обеспечения его комфорта, - отметили зоозащитники. - Но все усилия были тщетны. И мы рады, что смогли обеспечить этой азовке покой и безопасность в последние минуты жизни.

В этом году ситуация по спасению китообразных станет лучше, когда заработает «Скорая помощь» для дельфинов, создаваемая на средства президентского гранта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

В Севастополе спасали дельфина, который выбросился на берег бухты Омега.Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

ИСТОЧНИК KP.RU