2020-03-19T19:29:31+03:00
Общество

Волонтеры несколько часов пытались спасти дельфина от смерти

Азовка выбросился на берег бухты Омега [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Зоозащитники делали все возможно для спасения азовки. Фото: кадр видеоЗоозащитники делали все возможно для спасения азовки. Фото: кадр видео
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В Севастополе на берегу бухты Омега разыгралась целая драма: зоозащитники несколько часов пытались вернуть к жизни азовку, которая выбросилась на берег.

Дельфина не удалось спасти. Волонтеры в память об этой потере создали трогательный ролик.

О ЧП зоозащитникам сообщили очевидцы.

- В течение 20-30 минут на место добрались наш ветеринарный врач и добровольцы, которые огородили сетью участок мелководья, оценили состояние животного и взяли пробы крови на анализ, - рассказали в центре «Безмятежное Море».

Эксперты определили по дыханию и поведению морской свиньи, что она испытывает сильную боль. Анализы показали, что у дельфина, возможно, открылось внутреннее кровотечении.

- На протяжении 6 часов наш врач поддерживала животное, облегчая его боль, а героические волонтеры делали все для обеспечения его комфорта, - отметили зоозащитники. - Но все усилия были тщетны. И мы рады, что смогли обеспечить этой азовке покой и безопасность в последние минуты жизни.

В этом году ситуация по спасению китообразных станет лучше, когда заработает «Скорая помощь» для дельфинов, создаваемая на средства президентского гранта.

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В Севастополе спасали дельфина, который выбросился на берег бухты Омега.Видео: ЦИСРММ Безмятежное Море Serene Sea/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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