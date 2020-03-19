2020-03-19T19:27:17+03:00
Общество

Бывшего главврача Ленинской больницы будут судить за взятку

Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следователи направили в суд уголовное дело против него, сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, одна из фирм подала заявку на конкурс по оказанию услуг по обеспечению лечебным питанием тех, кто лечился на стационаре в Ленинской ЦРБ в 2020 году.

- В декабре 2019 года действующий на тот момент главный врач Ленинской центральной районной больницы в ходе личной встречи с юристом этой фирмы потребовал передать ему 5% от общей суммы госконтракта, что составляло почти 756 тысяч рублей, за общее покровительство и способствование реализации данного контракта, - сообщили в Следкоме.

Главврач получил от юриста 500 тысяч рублей. Передача взятки произошла в больнице, после чего главврача с поличным задержали.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением.

Бывшего главврача обвиняют в получении взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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