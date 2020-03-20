Погода на 20 марта: утром заморозки, днем до +14

20 Март 2020 2020-03-20T06:47:16+03:00

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В Крыму сегодня сохраняется штормовое предупреждение, вызванное ночными и утренними заморозками: на поверхности почвы и в воздухе -1…-6°. Днем юго-западный ветер принесет тепло от +9 до +14 градусов, передает Крымский гидрометцентр.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +12…+14 градусов.

В Севастополе облака будут периодически заслонять солнце, но осадков не ожидается. Ветер северный 6-11 м/с. Днем +10…+12 градусов.

На Южном берегу Крыма без существенных осадков, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11 градусов.

В Керчи без существенных осадков, днем западный ветер 5-10 м/с и температура +12…+14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU